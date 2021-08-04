Yangın bitti nöbet devam ediyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı sınırlarında çıkan yangın sonrasında, bölgede meydana gelebilecek yeni yangınlara karşı ekipler tarafından nöbet tutuluyor.

Çıkan yangın ilgili kuruluşların, yöre halkının ve hatta alana gelen ziyaretçilerin de özverili çalışmaları sonucu büyük bir felakete dönmeden engellenerek, soğutma çalışmaları da tamamlandı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri de anlık müdahale için 7/24 nöbet tutmaya devam ederken, kolluk kuvvetleri de herhangi bir olumsuzluk için sürekli olarak devriye geziyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.