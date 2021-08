‘ERÜ Tanıtım Günleri’ başlıyor

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) 613 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek “Tanıtım Günleri” etkinliği ile tercih yapacak üniversite adaylarının ve ailelerinin soruları yanıtlanarak, üniversite hakkında bilgiler verilecek ayrıca her gün düzenlenecek söyleşi programları ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış başta olmak üzere TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Yapay Zekâ alanında ilk 100’de yer alan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi ve 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak ile CERN ve FERMİ Lab. Ekibindeki Türk Bilim İnsanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tıraş aday öğrenciler ile bir araya gelecek.

ERÜ, tarafından aday öğrencilerin üniversite tercihlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla “Tanıtım Günleri” düzenleniyor. Tanıtım günleri bu yıl 613 Ağustos tarihleri arasında 10.00 18.00 saatleri arasında bölgenin önemli kültür merkezlerinden birisi olan Talas Bulvarı SGK binası yanında bulunan Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ERÜ tarafından kurulan stantlarda üniversitenin akademik ve idari kadrosu tarafından üniversitedeki eğitimöğretim, araştırma, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, öğrenci kulüpleri gibi birçok alan hakkında bilgiler verilecek. Servisler ile belirli saat aralıklarında kampüs gezilerinin gerçekleştirileceği etkinlikte ayrıca söyleşi programları da düzenlenecek.

Tanıtım günleri hakkında bilgiler veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 6 13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere tüm aday öğrencileri ve aileleri davet etti. Göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı bir yönetim anlayışında olduklarına dikkat çeken Rektör Çalış, “Türkiye’nin 11 Araştırma Üniversitesi’nden biri ve YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon olan ülkemizdeki beş üniversiteden de birisi olan Üniversitemiz, gerek sahip olduğu eğitim ve araştırma imkânları, gerekse yaptığı bilimsel faaliyetlerle sürekli yükselen grafiğe sahip yükseköğretim kurumları arasındadır. Başarı çıtası her zaman yükselişte olan, ulusal ve uluslararası bantlarda her zaman ön sıralarda yer alan üniversitemizin tanıtım günleri etkinliğine ve Erciyes Üniversitesi’nin bir üyesi olmaya tüm aday öğrencileri davet ediyoruz” dedi.

“Tanıtım Günleri” etkinlikleri kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek olan “Aday Öğrenciler Akademisyenler ile Buluşuyor” söyleşi programı ise şöyle:

9 Ağustos 2021 Pazartesi Saat:11.00 TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 10 Ağustos 2021 Salı Saat:11.00 Yapay Zekâ alanında ilk 100’de yer alan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, 11 Ağustos 2021 Çarşamba Saat:11.00 FERMİ ve CERN Lab. Ekibindeki Türk Bilim İnsanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tıraş, 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat:11.00 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi ve 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak, 13 Ağustos 2021 Cuma Saat:11.00 ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.