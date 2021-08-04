Kayseri’ye alternatif ürün; "Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, verim yaşına gelmiş olan ahududu ve böğürtlen bahçelerini konu uzmanı teknik personellerle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde, verim yaşına gelmiş olan ahududu ve böğürtlen bahçelerini konu uzmanı teknik personellerle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "İlimizde, tüketiciye alternatif ürün sunmak amacıyla yetiştiriciliği yapılan ahududu ve böğürtlen üretiminde olumlu sonuçlar alınmakta ve üreticimizin pazar sorunu bulunmamaktadır. Ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği çok masraflı olmayan, kar marjı yüksek ürünler sınıfına girmektedir. İlimizde modern teknikler kullanılarak geniş alanlarda yapılacak dikimler ile ticari getirisinin yüksek olacağına inanmaktayız. Ahududu ve böğürtlenin taze olarak saklanmasının zor oluşundan dolayı taze tüketimi oldukça sınırlıdır. Meyvelerin % 90'ından fazlası meyve suyu, konserve, reçel, marmelat, jöle, şeker, pasta, dondurma, mısır gevrekleri, kurutma endüstrileri ile meyveli yoğurt, meyve çayı üreten işletmeler ve ilaç gibi birçok sanayi kolunda işlenmiş mamul haline getirilmektedir. Son yıllarda doğal bitki çaylarının tüketiciler tarafından aranır hale gelmesi, bu meyvelerin bu amaçla da kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Ahududu ve böğürtlen, sahip olduğu vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan sağlığı açısından da çok büyük bir öneme sahiptir" dedi.



Şahin, "Dolayısıyla, ilimizde niçin bu iki meyvenin alternatif ürün olarak yetiştiriciliğini yapmayalım ki? Görüldüğü üzere üreticimiz bunu başarmış. Biz kurum olarak her türlü teknik destek ile üreticimizin yanındayız. Diğer yetiştiricilerimize de örnek teşkil etmesi temennisi ile üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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