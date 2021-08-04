Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Develi Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerdeki çalışmaları, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile hız kesmeden devam ediyor.



İncesu Mahallesi'nde parke ve fırın yapım çalışmaları devam ederken Soysallı Mahallesindeki parkın duvar yapım çalışması, YaylacıkGürümze arası birinci kat sathi kaplama çalışması, Millidere Mahallesindeki göletin etrafının korkuluk yapımı, Sindelhöyük ve Karacaviran Mahallelerindeki parke tamir çalışması ve Y. Künye Avlağa mezrasındaki mesire alanının çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.



YeşilyurtEpçe mahalleleri arasındaki 4 km’lik yolun birinci sathi kaplama çalışmasının da devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Merkez mahallelerimizle eş zamanlı olarak kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerimizin ihtiyaçları olan hizmetleri ulaştırmamızda ekip ve ekipmanlarıyla bize her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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