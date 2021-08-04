Hırdavat malzemeleri çalan şüpheli saklandığı evde yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri´de, hırdavat dükkanından yaklaşık 250 bin TL değerinde malzeme çalan E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, Bünyan Kapalı Cezaevi´ne konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-04 16:41:56



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