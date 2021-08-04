Kayserispor'un 3 haftalık maç programı açıklandı

Yukatel Kayserispor'un Süper Lig'de oynayacağı ilk 3 maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 20212022 sezonunun ilk 3 haftalık maç programını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılılar, ilk 3 maçın 2'sini Cumartesi günü 1'ini Cuma günü oynayacak. Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Süper Ligin yeni ekibi Altay ile Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek ve ardından 3. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Kayserispor'un Süper Lig'deki 1, 2 ve 3. haftada oynayacağı maçlar ve tarihleri şu şekilde;



14 Ağustos Cumartesi 21.45

AltayKayserispor

İzmir Kocaoğlu Stadı

20 Ağustos Cuma 20.30

KayserisporAdana Demirspor

Kayseri Kadir Has Stadı

28 Ağustos Cumartesi 19.15

BaşakşehirKayserispor

İstanbul Fatih Terim Stadı

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