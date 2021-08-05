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Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu: "Ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır"

İHA

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu: "Ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, kentin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Figen Gürbeden’e, 112 Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak ve Ambulanslardan Sorumlu Nöbetçi Hekim Dr. Oktay Karacalar eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu; 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları zamana karşı yarışan, trafikteki tehlikelere büyük hassasiyet gösteren, seyir halindeyken hastaya müdahale etme becerisine sahip sağlık profesyonelleridir. Her zaman büyük bir özveri ile çalışan 112 istasyonlarındaki meslektaşlarımız 2 buçuk yıldır ülkemizin de etkisi altında olduğu koronavirüs pandemisinde ellerinden gelen gayreti göstererek büyük bir çaba harcamaktadırlar" dedi.
Vatandaşlara 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelin zor ve yorucu bir hizmeti yerine getirdiğine dikkat çeken Koyuncu, "Sağlık hizmetinde ter döken her bir çalışanımız çok kıymetli ve takdir edilesidir. Vatandaşlarımızı; sağlık hizmetinin her hangi bir basamağında çalışan sağlık çalışanına karşı destek olmaya davet ediyorum. 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğümüzde gerçekten önemli hizmetler veriliyor. Buraya gelen çağrılar ilk olarak ön alıcılar tarafından süzülüyor. Yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrılar ilgili birime ulaşmadan sonlandırılıyor. Bu bizim için önemli bir gelişme. Tabi burada da hatların gereksiz meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına geç cevap verilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 Ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden; 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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