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YKS Kayseri 1.’si Tekden Eğitim Kurumları’ndan YKS Kayseri 1.’si ve Türkiye 6.’sı Beratcan Doğan: “Ailemden çok öğretmen ve arkadaşlarımla zaman geçirdim”

İHA

YKS Kayseri 1.’si Tekden Eğitim Kurumları’ndan YKS Kayseri 1.’si ve Türkiye 6.’sı Beratcan Doğan: “Ailemden çok öğretmen ve arkadaşlarımla zaman geçirdim”

Kayseri Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Öğrencisi Beratcan Doğan YKS’de Türkiye 6.sı oldu. Sınav sürecine kadar yaptığı çalışmaları hakkında açıklama yapan Beratcan Doğan, “Kendi ailemden çok öğretmenlerim ve arkadaşlarımla zaman geçirerek, ders çalıştım” dedi.
YKS’nin uzun bir süreç olduğunu belirten Doğan, “YKS 12 ayda bitecek bir süreç değil çok uzun bir süreç. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla nerdeyse 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Sınav süreci içerisinde hep bir aile gibi birbirimizi destekleyerek ilerledik. Kendi ailemden çok öğretmenlerim ve arkadaşlarımla birlikteydim. Bu sınav sürecini eğlenceli bir şekilde ilerletmek gerekiyor. Öğretmenlerimiz her zaman yanımızdaydı gerek konu eksiklerimizi gerek çözemediğimiz sorularımızda yardım ederken psikolojik olarak da bizi sınava hazırladılar” dedi.
Zamanı ve sürecin doğru kullanmanın önemine değinen Beratcan Doğan, “Çalışmaya başladığımız andan itibaren süre çok çabuk ilerliyor. 11. Sınıfta çalışmaya başladığımızı daha dün gibi hatırlıyorum. Bu süre elbet geçiyor ama önemli olan bu süreyi ne kadar düzenli kullandığımız. Disiplinli ve prensipli çalıştım. Bazen arkadaşlar başarıyı dışarda arıyorlar. Aslında kendi içlerinde arayacaklar. Hiçbir kurs merkezine gitmedim, özel ders almadım. Sadece okulumuz ve kendi kişisel programıma uydum. Anlamadığımız bir konu durum olduğunda hemen dışardan destek almak gibi arayışa giriyoruz. Hâlbuki kendi performansımızı ve gayretini göstermemiz gerekiyor. Basari kendimizden dışa doğru değil, kendimize doğru aramalıyız. Başarının sırrı bence kapasitemizin sınırlarını zorlamaktır. Okulumuzun kampları, deneme sınavları, soru çözümleri, açık kapı uygulamaları, danışmanlık destekleri, çok farklı kaynakları, motive edici telkinleri ile bu seviyelere çıkmayı başardım” ifadelerini kullandı. Doğan, temelden alınan bilgilerin ve konuya hakim olmanın önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;
“Yaklaşık 2 yıldır bu sınava hazırlanıyorum 9 ve 10. Sınıflarda genelde ödevlerimi yaptım konuları öğrenmeye dikkat ettim temelimi sağlam attım. Bunun faydasını ileride fen, tarih ve coğrafya derslerinde gördüm. Bir temelimin olması sınav sürecine başlarken özgüvenimi artırdı. Önemli olan kendinize güvenmek ve attığınız adımları sağlam atmaktır. Ders çalışırken de hangi konuyu çalıştığınızın bir önemi yok önemli olan konuyu tamamen anlamak ve bitirmektir. Aynı konuyu 7 defa çalıştığımı biliyorum ama o konuyu öğrenmeden masanın başından kalkmadım. Bu sürecin uzunluğunu unutmadan bir anda netlerinizi artmasını beklemeyip üzerine ekleye ekleye ilerlemeniz gerekmektedir.”
Başarının en büyük sırrının kendine güvenmek olduğunu söyleyen Beratcan Doğan, “Tavsiyem kendinizi başkaları ile kıyaslamak yerine daha çok kendinize odaklanıp eksiklerinizi tamamlayın. Sınava başladığınızda kendi kendinize stres oluşturmayın kendinize güvenin. Sınavın ahengine kendinizi bırakın. Sınav sürecinde bize bu aile ortamını hazırlayan ve her türlü imkanı sağlayan Tekden Eğitim Kurumlarına, yöneticilerine, Öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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