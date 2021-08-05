Ayten-Hacı Ömer Kara Cami İbadete Açılıyor

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Germir Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan AytenHacı Ömer Kara Cami'nin açılış töreni yapılacak.



Milli birlik ve maneviyatın sembolü olan bir ibadethaneyi daha Melikgazi ilçesine kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Ayten Hacı Ömer Kara Cami'nin açılışını 7 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30'da yapacağız. Katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekleriz. Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal tesis, park, yol yapımı yanında özellikle ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı gibi birçok tesisi de ilçemize kazandırıyoruz. Hayırseverimize destekleri için teşekkür ederim. Bu cami ile de bölgenin de güzel bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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