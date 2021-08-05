ERÜ Eğitim Fakültesi 16. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 16. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 460 öğrenci mezun oldu.



Marianne Molu Amfi de düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt, mezun öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, öğrencilere seslendi. Rektör Çalış, “Bugün alanlarında uzman gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak 43 yıllık mazisi ile köklü geleneklere sahip Erciyes Üniversite’nin saygın bir fakültesinden mezun oluyorsunuz. Bugünden sonra kutsal bir görev olan öğretmen mesleğini icra edecek, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen bireyler olarak genç nesilleri sizler yetiştireceksiniz. Meslek hayatınız boyunca milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi ve araştırmacı eğitimciler olarak gelecek nesiller sizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gelecek Gençlerin, Gençler ise Öğretmenlerin Eseridir” sözünü hiç bir zaman unutmayın. Sizin yetiştireceğiniz genç nesil, ülkemizin gelecekteki temel taşlarını oluşturacaktır. Büyük bir sabır ve özveri isteyen, kutsal bir mesleği icra edecek mezunlarımız olarak, vatanınıza ve milletinize hizmet edeceğinizden ve hocalarınız ile bizleri gururlandıracağınızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Dönem birincisi Büşra Gökbudak’ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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