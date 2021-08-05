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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kardeş şehrin başkanları video konferans ile buluştu

İHA

İki kardeş şehrin başkanları video konferans ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Libya'nın Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed AlSgutri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticari ve endüstri merkezi olan iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini söylerken, AlSgutri de “Biz bu kardeş şehir anlaşmasından dolayı memnun olacağız. İlerdeki dönemlerde inşallah tecrübelerinizden faydalanacağız” dedi.
Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile çıkan Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir kararının ardından Başkan Büyükkılıç, Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Mohamed AlSgutri görüşme gerçekleştirdi. Başkanlık makamında video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, Başkan Büyükkılıç, AlSgutri’ye kadim kent Kayseri hakkında bilgiler vererek, Türkiye’nin ortasında, 6 bin yıllık geçmişi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu anlattı. Başkan Büyükkılıç, ticaretin yanı sıra, kayak turizminde Erciyes’in uluslararası standartlarında olduğunu, Kapadokya bölgesinin yanı başında olduğunu, başkent Ankara’ya araçla 3 saatlik mesafede, İstanbul’a da uçakla 1 saatlik mesafede olan bir şehir olduğunu söyledi. Büyükkılıç, en kısa zamanda Misurata’ya gidip anlaşmayı imzalamayı planladıklarını belirterek, “Sonrasında sizleri Kayseri’mizde görmeyi arzu ettiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Ticari ve endüstri anlamında iki şehrin benzerliği var. Bunu geliştirmeye ve ticari ilişkilerimizi artırmaya, gerekirse yatırımlar yapmaya, buradaki ürünleri oraya ihraç etmeye, buradan da gerekli ürünleri oraya ihraç etmeye, ne gerekirse yapmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu. Misurata Belediyesi Başkanı Mahmoud Mohamed AlSgutri ise Kayseri ile Misurata arasında bir benzerlik olduğunu belirterek, “Biz bu kardeş şehir anlaşmasından dolayı memnun olacağız. İlerideki dönemlerde inşallah tecrübelerinizden faydalanacağız. Kayseri şehrinizi seçtiğimizden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Misurata şehrimiz ticari bir şehirdir. Hürmetlerimi sunuyorum” dedi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin endüstri potansiyelini Misurata’ya taşıyacaklarını ifade ederek şunları söyledi;
“Libya’nın çok önemli ticaret ve endüstri merkezi olan, aynı zamanda bir liman şehri olan Misurata Belediyesi'nin çok değerli başkanı Mahmoud Mohamed AlSgutri ile video konferans yoluyla bir görüşme yaptık. Hatırlanacağı üzere Azerbaycan’ın Şuşa şehri ve Libya’nın Misurata şehri ile ilgili meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda kardeş şehir olma yolunda irade göstermiştik. Meclisimizden alınan bu karar sürecini uygulamak amacıyla en kısa zamanda Misurata şehrine giderek orada bu protokolün imzalanmasını sağlamak istiyoruz. Yaklaşık 3’te 2 vatandaşların geçmişinin Türk kökenli olmasının da bizler için ayrıca şehrimiz adına ilişkilerimizin sıcak ve pekişmiş olarak hayata geçirileceğine inanıyorum. Kayseri’mizin bu endüstri potansiyelini oraya taşımak, oradaki imkânlardan istifade ederek gerekli ticari ilişkileri geliştirmek, kültürel çalışmalarla dayanışma içerisinde olmak. Stratejik çalışmaya imza atmak bizler için şehrimiz adına sevindirici olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun.”
Kardeş şehir protokolü kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Misurata Belediyesi, kültürel bilgi, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi, planlama, sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde kuracaklar. Libya'nın kuzeybatısında yer alan bir liman kenti olan Misurata, Libya Türklerinin ana merkezi kabul ediliyor, şehrin 3’te 2’si Türklerden oluşuyor.

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