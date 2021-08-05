Nevşehir Belediye Başkanı Savran’dan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Nezaket ziyaretinde iki başkan arasında uyum kültürü içerisinde fikir alışverişi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin önemli kış ve yaz turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı’nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya Bölgesi’nin iki şehir için büyük değerler olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ve Savran, bölgedeki turist yoğunluğu açısından stratejik bir konumda olan iki ilin et ile tırnak gibi olduğunu, bölgedeki potansiyeli arttırmak için ortak çalışmaların süreceğini belirttiler.

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