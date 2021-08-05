Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji’ne Peru milli takımından smaçör

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Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji, Peru Milli takımı smaçörlerinden Leslie Leyva ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Perulu oyuncunun birkaç gün içinde takım ile birlikte çalışmalara başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Peru milli takımı smaçörlerinden Leslie Leyva yeniden takımımızın formasını terletecek. 1998 doğumlu, 1,75 m boyundaki sporcu birkaç gün içerisinde kulübümüzle idmanlara başlayacak. Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” görüşlerine yer verildi.

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