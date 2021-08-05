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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB MYO Projesinde düğmeye basıldı!

İHA

Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB MYO Projesinde düğmeye basıldı!

Kayseri Üniversitesi ile Mimarsinan OSB arasında imzalanan ön protokolle Mimarsinan OSB’ye kurulması düşünülen OSB MYO için proje hazırlıkları tamamlandı.
Kayseri Üniversitesi Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan yönetiminde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mimarları tarafından hazırlanan projenin üniversite yönetimine sunumu yapıldı. Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan sunumda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mimarsinan OSB MYO’nun Kayseri Üniversitesi’nin hayalindeki önemli bir proje olduğunu kaydetti. Rektör Karamustafa, ”Somut olarak Mimarsinan OSB’den üniversitemize tahsisi konusunda ön hazırlıkları yapılmış olan arsa üzerinde çalışan profesyonel kadromuz mimari projemizi oluşturdular. Hazırladıkları projenin sunumu gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Tüm ihtiyaçlara cevap veren örnek bir projeyi ortaya çıkaran mesai arkadaşlarım ile Mimarsinan OSB’nin bu konuda çalışma yapan ilgili heyete şükranlarımı sunuyorum. Sanayi, ticaret, sağlık, kültür, eğitim ve turizm şehri olan Kayseri’de üniversiter yaklaşımı ve bilimsel metot ve uygulamaları, sanayicinin ihtiyaç, istek ve girişimiyle bir araya getirecek bir platform olan OSB MYO başta nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ardından da ortak sanayi projelerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple bu projeyi Kayseri Üniversitesi olarak çok önemsiyoruz. Halihazırdaki MYO’larımızda var olan bölümleri, programları ve ileride açmayı düşündüğümüz bölüm ve programları Mimarsinan OSB ve diğer OSB’ler ile entegre edip, bir noktada üniversitesanayi işbirliğini mesleki ve teknik yükseköğretim bağlamında sağlamış olacağız. Bu proje, öğretim elemanı ve öğrencilerin sanayide olması, sanayideki üretimin içinde doğrudan bulunan mühendis ve uygulayıcıların da üniversitenin içinde olarak uygulamalara dönük dinamik yapıdaki müfredatların ve eğitimöğretim yöntem ve altyapılarının daha efektif bir şekilde oluşturtulması ve eğitim ile üretimin entegre olması açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Arkadaşlarımızın Mimarsinan OSB için yapmış oldukları mimari proje çalışması gayet güzel ve nitelikli, tebrik ediyorum. Bundan sonra bize düşen meslek örgütleri, şehrin önde gelenleri ve devletin imkânları ile bu projeyi hayata geçirmektir. Ben bu projede emeği geçen bütün arkadaşlara, OSB kanadından da bu projeye destek verenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah OSB MYO kampüsünü en yakın zamanda Mimarsinan OSB’de kurarak, hem nitelikli üretim yapacak olan insan kaynağı yetişmesine, hem de uluslararası kalitede ihracat yapacak ürünleri üretecek insan kaynağının oluşmasına vesile olacağız. Mimarsinan OSB MYO şimdiden hayırlı olsun” dedi.
İlgili projenin bir sunumu da Mimarsinan OSB yönetimine gerçekleştirildi. Buradaki proje sunumuna Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut’un yanı sıra Üniversite ve Mimarsinan OSB yönetiminden ilgililer katıldı. Mimarsinan OSB yönetimi de Mimarsinan OSB’de kurulması planlanan bu projenin heyecan verici olduğunu dile getirerek, her türlü desteğin verilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti ve Rektör Karamustafa’ya ve ekibine heyecanlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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