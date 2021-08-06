Kazancılar Çarşısı yenileme işi başlıyor

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İlçede birçok hizmeti hayata geçiren ve yapılacak olan yeni projeler için ihaleler yapan Melikgazi Belediyesi 41. ihalesi olan Kazancılar Çarşısı yenileme işine başlıyor.

Yılın 8. ayında 41. ihaleyi yaparak Kazancılar Çarşısı’nı restore edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi, ilçemizde hizmet etmek için birçok ihaleler vasıtasıyla hizmetlerimizi değerli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı Ağustos ayında bugün 41. ihalemiz olan Kazancılar Çarşısı’nın yenileme ihalesini yaptık. İnşallah burayı da hızlı bir şekilde restore etmek ve yenilemek için yaptığımız ihalenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 41. ihalemize 41 kere maşallah diyorum. Melikgazi olarak dolu dizgin çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yılsonuna birçok hizmetimizi Melikgazili vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu ihalemizin ve tüm ihalelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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