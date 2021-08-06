FETÖ´nün polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'larına operasyonda 1 tutuklama

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'polis eşlerinden sorumlu mahrem imam' oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kadından 1'i, mahkemece tutuklandı, 3'üne ise ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte 4 kadının, FETÖ/PDY´nin polis eşlerinden sorumlu 'mahrem imam'ları oldukları belirlendi. Öğretmenlik dahil çeşitli meslek gruplarından oldukları tespit edilen 4 kadın, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan kadınlardan 1'i, mahkemece tutuklanırken, 3'üne de ev hapsi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-06 12:23:22



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