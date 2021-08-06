Kayseri Valiliği’nden havai fişek açıklaması

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Kayseri Valiliği tarafından alınan kararla, ikinci bir karara kadar kent genelinde her türlü havai fişek kullanımı yasaklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:

“İlimiz genelinde her türlü havai fişek kullanımının ikinci bir karar alınıncaya kadar sınırlandırılmasına, yer alan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem başlatılmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca karar verilmiştir. Bu Karar hükümleri Kayseri Valiliğince yürütülür”

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