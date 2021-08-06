Defineciler tarihi Tiyana şehrini harap etti

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Develi ilçesinde bulunan tarihi Tiyana şehri, defineciler tarafından talan edildi.

Yüzyıllardır ayakta duran, tabi afetler sonrası yerin bir kaç metre altında kalan ve dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak gösterilen Tiyana şehri, definecilerin talanına uğradı. Develi ilçe sınırları içerisinde bulunan, Hititler, Asurlular, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve aynı zamanda Hz. İsa'nın havarilerinden Sait Paul'un dini yaymak için buraya gelerek yerleştiği 800 bin nüfusa sahip olduğu belirtilen Tiyana şehri, hazine aramak için gelen defineciler tarafından tahrip edildi.

Öte yandan, tarihi şehirden kalan kalıntıların üzerlerine ise sprey boyayla yazılar yazıldı.

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