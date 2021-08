Develi Erciyesspor Kulübü’nün altyapı çalışmaları devam ediyor

8 ay önce Develili gençlere sporu aşılamak ve ilçedeki potansiyeli kullanarak Develi'den başarılı sporcular çıkarılması için kurulan Develi Erciyesspor Kulübü, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Altyapı için çalışmalarını sürdüren Develi Erciyesspor'da, 8 ay içerisinde 170'e yakın genç kulüp alt yapısına yazıldı. Haftanın belirli günleri antrenman için toplanan genç sporculara her yaş grubu için farklı antrenörler ve farklı çalışmalar verildi.

Yapılan antrenmanları yerinde inceleyen Develi Erciyesspor Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp, "Kulübümüz yaklaşık 8 aylık bir kulüp, tabi her kulüpte olduğu gibi bizlerde büyük emekler vererek kurduk. Kulübü kurmamızın ilk amaçlarından biri çocuklarımıza ve genlerimize sahip çıkmak, Develi'de de bu anlamda gerçekten büyük potansiyel olduğunu biliyorduk, buda bizi yanıltmadı. Şuan itibari ile 170'e yakın 7 ve 14 yaş gurubu sporcumuz var inşallah bu potansiyeli kullanacağız Develi'mize fayda sağlayacak sporcular yetiştireceğiz. Hedefimiz tabi ki her zaman söylediğimiz gibi Develi'den profesyonel sporcular çıkarmak. Biz istiyoruz ki süper ligde ter döken Develili sporcular olsun" ifadelerini kullandı.

