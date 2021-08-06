Vali Günaydın: “Kocasinan ilçemizde çocuklarımıza yeni bir anao-kulu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz”

Kocasinan ilçesinde hayırseverler KadriyeRefik Şapcı tarafından yaptırılacak olan anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.



Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile aile adına hayırsever Murat Şapcı katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, “ Kayserili hayırseverlerimiz; özellikle eğitim alanında, sağlık alanında ve ihtiyaç duyduğumuz bir çok alanda yapmış oldukları hayırlarla kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çok büyük destek veriyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gün Kocasinan ilçemizde çocuklarımıza yeni bir anaokulu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Bu hafta boyunca inşaatı devam eden okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Günaydın, “Gerek hayırseverlerimizin yaptığı gerekse devletimizin imkanları ile yapmış olduğumuz okulları çok kısa bir sürede tamamlayarak 2022 yılı sonunda inşallah tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bu konuda son iki yıldır önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve hayırseverlerimizle beraber çok önemli bir noktaya getirdik. Bu eğitim öğretim yılı başında tamamladığımız okullar var. Bunların da eğitime başlaması ile tekli eğitim hedefimizde çok önemli bir eşiği atlamış olacağız” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yaptığı konuşmada, yapılacak anaokulunun Şeker Mahallesine yapılacağını ifade ederek, bu anaokulunun bölgedeki ihtiyacı ciddi manada karşılayacağını belirtti.

Hayırsever Murat Şapcı ise anne ve babasının memleket hasretinin hiçbir zaman bitmediğini ifade ederek, “Onlar da şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için böyle bir çaba gösterdiler. Onlar adına burada bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah şehrimize güzel bir eser kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesine yaptırılacak olan 6 derslikli anaokulu yapımına ilişkin protokol, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve hayırsever Murat Şapcı tarafından imzalandı.

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