ERÜ Tanıtım Günleri Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 613 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Tanıtım Günleri” etkinlikleri bugün başladı. Tanıtım Günleri etkinliklerinin ilk gününde aday öğrenci ve aileler yoğun ilgi gösterdi.



Talas Bulvarı SGK Binası yanında bulunan Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinliğinin açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ile Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Senato Üyeleri, Fakülte Dekanları, Genel Sekreter Yardımcıları ile aday öğrenciler ve aileler katıldı. 613 Ağustos tarihleri arasında, 10.00 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte ERÜ tarafından kurulan stantlarda aday öğrenci ve ailelerine eğitimöğretim, araştırma, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, öğrenci kulüpleri gibi birçok alan hakkında bilgiler veriliyor.

ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Galip Türkaslan, yaptığı açıklamada tüm aday öğrencileri tanıtım günlerine davet etti. Türkaslan, Erciyes Üniversitesi’nin bir öğrencisi olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Güzel bir kampüs ve kaliteli eğitimi ile her zaman ön planda olan Erciyes Üniversitesi’nin tanıtım günlerine tercih yapacak tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Etkinlik alanında stantları ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış aday öğrenciler ile sohbet ederek, Üniversite hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı açıklamada tanıtım günleri etkinlerine aday öğrencileri ve ailelerini davet ederek, "613 Ağustos tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde aday öğrencilerimize ve ailelerine üniversitemizi tanıtacağız. Stantlarımızı ziyaret eden aday öğrencilerimiz için ringlerde düzenleyerek kampüs gezileri de yapacağız. Her bir fakültemize kurduğumuz statlar ile fakültelerimiz kendilerini aday öğrencilerimize tanıtacak.Ayrıca tanıtım günleri kapsamında düzenlediğimiz söyleşi programlarında Pazartesi günü TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Salı günü Yapay Zekâ alanında ilk 100’de yer alan Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Çarşamba günü FERMİ ve CERN Lab. Ekibindeki Türk Bilim İnsanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tıraş, Perşembe günü Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi ve 2020 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Mustafa Soylak, 13 Ağustos 2021 Cuma günü ise Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak ben öğrencilerimiz ile bir araya gelerek onların sorularını yanıtlayacak ve üniversitemiz hakkında bilgiler vereceğiz. Hafta boyunca dolu dolu aday öğrencilerimize, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz üniversitemizi tanıtmış olacaklar” diye konuştu.

Açıklamasında Erciyes Üniversite’nin Türkiye’nin göz bebeği üniversitelerinden birisi olduğunun altını da çizen Rektör Çalış, tercih yapacak olan aday öğrencileri Erciyes Üniversitesi’nin bir üyesi olmaya davet eden Çalış, ış, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi, ülkemizin 11 araştırma üniversitesinden birisi ve aynı zamanda da YÖKAK tarafından 5 yıl tam akredite edilen ülkemizdeki beş üniversiteden birisidir. Her bir fakültemizin de alanlarında önemli değerleri ve başarıları var. Bu başarılarımız ve tüm fakültelerimizi öğrencilerimizin ve ailelerinin tanımasını ve görmesini istiyoruz. Sınavda başarı elde eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, Erciyes Üniversitemize tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Onlar Erciyes Üniversitesi’ni kazanmadı, bizler onları kazandık."

