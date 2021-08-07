Firari hükümlü, hasta ziyaretinde yakalandı 

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, `uyuşturucu ticareti´ ve `hırsızlık´ suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Hacı Göksu Erdoğan (40), hastanede tedavi gören akrabasını ziyaret ettiği sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `uyuşturucu ticareti´ ve `hırsızlık´ suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari Hacı Göksu Erdoğan´ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Erdoğan´ın devlet hastanesinde tedavi gören akrabasını ziyaret ettiğini tespit etti. Hastaneye gelen polis, Erdoğan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği´nde sağlık kontrolünden geçirilen Hacı Göksu Erdoğan, Bünyan Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-07 10:48:51



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