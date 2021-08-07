İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma

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3 Ağustos’ta açılan ve 8 Ağustos’a kadar sürecek olan 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na mobilyanın başkenti Kayseri’den 59 firma katıldı.

17’nci İstanbul Mobilya Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. 135 ülkeden 500’e yakın firmanın katıldığı fuara mobilyanın başkenti olan Kayseri’den de 59 firma iştirak etti. İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan Kayseri firmalarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de yalnız bırakmadı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sarptaş ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil, Yunus İmamoğlu ve Levent Somtaş da fuara katılarak Kayseri firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Türkiye’de mobilyanın başkenti olan Kayseri’deki firmaların fuarın en dikkat çeken stantlarını oluşturduklarını belirtti. Fuarların yeni pazarlar bulunmasındaki önemini de vurgulayan Andaç, “Katılan 59 firmamız başta olmak üzere üretime katkı veren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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