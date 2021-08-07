Kayserispor, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı

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Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri'ye gelerek takıma katılıp çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giyecek. Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren golcü oyuncu, 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Pektemek, 4 Türkiye Kupası müsabakasında ise 2 gol kaydetti. Mustafa Pektemek, Kayserispor'da 9 numaralı formayı giyecek.

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