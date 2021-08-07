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Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu Kayseri'yi serinleten yağış

İHA

Kayseri'de dolu yağışı etkili oldu Kayseri'yi serinleten yağış

Bir süredir aşırı sıcakların etkili olduğu Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu.
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, daha sonra yerini doluya bıraktı. Şehir merkezindeki dolu yağışına sürücüler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yer yer cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, daha sonra etkisini kaybetti.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde kentte aralıklarla yağışların görüleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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