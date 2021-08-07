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Melikgazi’de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor Ayten- Hacı Ömer Kara Cami açıldı

İHA

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Germir Mahallesi'nde belediye ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan AytenHacı Ömer Kara Cami'nin açılışını yaptı.

Melikgazi’de ihtiyaçlar tek tek gideriliyor Ayten- Hacı Ömer Kara Cami açıldı

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Germir Mahallesi'nde belediye ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan AytenHacı Ömer Kara Cami’nin açılışını yaptı.

Açılış programına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Melikgazi’de 2 yıl içerisinde birçok ilde yapılamayan hizmet ve yatırım yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’deki belediyemizin yapmış olduğu model var. İl Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. Asli görevlerimiz okul, cami, sağlık ocağı yapmak değil ama biz ihtiyaç olan yerlerde okul, cami ve sağlık ocağı gibi tesisler yapıyoruz. Kayseri’deki belediyelerimiz el birliği içinde gayretle çalışıyor. Rabbim nice hayırları birlikte yapmayı nasip etsin. Melikgazi’mizde 2 yıl içinde 30’un üzerinde yatırım yapıyoruz. Melikgazi’nin okul ihtiyacını karşılamak için şuanda 12 civarında okul inşaatı devam ediyor. 8 tane cami inşaatı ve 7 cami inşaatı devam ediyor. 2024’e hedefimizi Melikgazi’de sağlık ocağı ihtiyacı kalmayacak şekilde yaptık. Cami ve Kuran Kursu ile ilgili büyük ölçüde ihtiyacı gidereceğiz. Melikgazi’de okul ihtiyacımızı karşılamak üzere çalışıyoruz. Birçok ilde yapılamayan yatırımları biz ilçe olarak yapıyoruz. Rabbim daim eylesin. Ayten Hacı Ömer Kara Camimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Caminin yapımında büyük emekleri olan ve kısa süre önce ahirete irtihal eden hayırseverimiz Hacı Ömer Kara’ya Allah’tan rahmet, kıymetli eşi Ayten Hanımefendi’ye de sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim, böyle güzel insanların sayılarını artırsın, keselerine Halil İbrahim bereketi versin. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Açılışta konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı ise emeği geçen herkese teşekkür ederek caminin Kayseri’ye ve Melikgazi’ye hayırlı olmasını dilediler.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de caminin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu güzel eserin yapımında katkı veren Ayten Abla ve Ömer Amca’dan Allah razı olsun. Kayseri hayırları ile isim yapmış bir şehrimiz. İbadete açılan bu camimizin cemaatinin çok olmasını dilerim. Hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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