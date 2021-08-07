Demiryolundan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda demiryollarından kablo çalan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde farklı tarihlerde demiryollarından yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.K., T.Ç. ve E.K. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adli tabiplikteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.