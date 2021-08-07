Demiryollarından kablo çalan 3 şüpheli tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, demiryollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K. (28), T.Ç. (28) ve E.K.'nın (16) demiryollarından hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-07 21:19:21
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