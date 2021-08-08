Rektör Karamustafa KAYMEK Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri’nde stantları ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYMEK tarafından kale içerisinde açılan “Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri” fuarında Kayseri Üniversitesi’nin standını ziyaret etti.

Buradaki görevlilerden bilgiler alan Rektör Karamustafa, “Gençlerimiz sosyal medyayı kullanıyor ve oradan bilgileniyor olmalarına rağmen yüz yüze iletişim ile böyle fuarlar gibi mecralardan öğrencilerimizin bilgilendirilmesi de önemli. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize, Kayseri’deki üniversitelerimizin tanıtımına böyle katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitesi olarak biz buradayız. Diğer üniversitelerimiz Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de burada. İnşallah bütün gençlerimiz, özellikle Kayserimizin gençleri, bölgemizdeki üniversitelerde güzel eğitim alacaklardır. Merkez kampüsü dışında 7 ayrı ilçede kampüsü bulunan Kayseri Üniversitemize gösterdikleri ilgiden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de öğrencilerimize en güzel şekilde eğitimöğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben tercih dönemindeki tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Karamustafa, fuara katılan diğer üniversitelerin de stantlarını ziyaret ederek görevlilerle sohbet etti. Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri kapsamında açılan üniversite tanıtım stantları, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

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