Uçma güçlüğü çeken şahin tedavi altına alındı

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Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Darılı Köyü’nde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan şahin kuşu, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadında bulunan yara yüzünden uçma güçlüğü çeken yaralı şahin kuşu, ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından teslim alınacak şahin, doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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