Kayseri’de taşlı sopalı kavga

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalabalık grup birbirine taşlarla ve sopalarla saldırdı. Kavgada 1 çocuk yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de öfkeli kalabalığı dağıttı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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