Yaralı doğan kuşu tedavi altına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaman Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan doğan kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken yaralı doğan ekiplerce teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımı için teslim edildi. Yaralı doğan gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekiplerce teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak. Bazı türlerine kerkenez ismi verilen doğan kuşları, yırtıcı bir kuş ve Falconiformes takımından olup genellikle yuvalarını sarp kayalıklara yaparlar. Özel bir kanat türüne sahip olan doğan kuşlarının kanatlarının uçları V şeklindedir. Oldukça becerikli bir avcı olan doğanların av listesinde genellikle tavşan, fare, kertenkele gibi canlılar yer alıyor. Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan doğan kuşunun avlanmasının cezası da, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için 15 bin TL olarak belirtildi.

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