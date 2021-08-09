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(Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı Kayseri’de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6’sı yıkıldı

İHA

(Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı Kayseri’de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6’sı yıkıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan ‘bu ağacı yakarsan korkuturlar’ söyleminden dolayı kimse dokunamıyor.
İlçeye bağlı Mollahacı Mahallesi’nde bulunan, 1700’lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlardan 6’sı zamana yenik düştü. Mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan ‘bu ağaçları yakan olursa korkutulur’ söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.
Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, “Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700’lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Ağaçlara yakan korkutuluyor"
Gerçek, “Ben çocukluğumdan beri duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan ‘korkuturlar’ gibi söylemler büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Şu anda ağaçlar devrilmesine rağmen halkımız tarafından ağaçlar götürülüp yakılmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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