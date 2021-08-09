Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu

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Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın, Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre’yi Anma Yol Yarışlarında Türkiye ikincisi oldu.

Bisiklet Türkiye Şampiyonası Yunus Emre’yi Anma Yol Yarışları 0405 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet sporcusu Funda Taşkın 1. gün ve 2. gün yapılan müsabakalar sonucunda Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye İkincisi olan sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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