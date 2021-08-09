"Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı" İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın: "Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 90’dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı" İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın: "Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 90’dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor"

İHA

"Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı" İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın: "Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 90’dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başanı Dr. Ahmet Özyalçın, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin en önemli faktörünün aşı olduğunu söyleyerek, "Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 90’dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor" dedi.
Kayseri'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında kurulan mobil aşı noktalarındaki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başanı Dr. Ahmet Özyalçın da, aşı noktalarını ziyaret ederek, bilgiler aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Özyalçın, Kayseri'de 1 milyon 232 doz aşı uygulandığını dile getirerek, "Pandemiden çıkışımızın birinci maddesi aşıdır. Aşı yaptırmazsak, kendimizi koruyamayacağız, çevremizi koruyamayacağız. Biz yeni dönem de okullarımızı açmak istiyoruz. Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle hazırız. Günlük yaklaşık tüm Kayseri için 30 bin civarında aşı yapabiliyoruz. Yarın itibariyle de aile sağlık merkezlerimizde ciddi bir şekilde aşılama başlayacağız. İlimizde yapmış olduğumuz 30 bin doz aşının ağırlıklı miktarını bu merkezlerimizde yapıyoruz. Çünkü aile hekimi arkadaşlarımız aşısını yaptırmamış insanlarımıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Onları aşılara davet edebiliyorlar. Aşılarını yapmasını sağlayabiliyorlar" dedi.

"Aşı yaptırmazsak, belki okullarımızı açamayacağız"
Özyalçın, "Aşıyı yaptırmazsak okullarımızı açamayacağız belki de yüz yüze eğitimi başlatamayacağız. İş yerlerimizi tekrar kapatmak zorunda kalacağız. Dünya da bazı ülkelerde özellikle delta varyantından dolayı kapatmayı konuşmaya başladık. Bizim bu kapatmayı konuşmamamız lazım ve en önemlisi pandemiyi artık gündemimizden çıkartıp normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor ki bununda ana reçetesi bilim dünyası bizlere verdi. Hekimlerimiz bizlere verdi, lütfen aşılarımızı olalım. Birinci maddemiz aşı. Bu nokta da tüm halkımızı aşı noktalarımıza, aile hekimlerimize, hastanelerimize randevu alarak gelmeleri noktasında davet ediyorum. Randevularımızı merkezi hekim sistemi üzerinden alabiliriz. ENabız üzerinden alabiliriz. Ayrıca çok işleri yoğun olan arkadaşlarımıza sistem izin verdiği durumlarda biz yardımcı olmaya gayret ediyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta içerisinde bildiğiniz gibi Biontech aşı konusunda hafif bir lojistik bir sıkıntısı olmuştu. Fakat şuanda yeterince aşımız elimizde var. Dolayısıyla halkımızın tereddüt etmeden aşılama noktalarına gelerek randevularını alıp aşılarını yaptırmaları bizim için çok önem arz etmekte" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90'ı aşısız"
Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90 oranında aşı olmadığını kaydeden Ahmet Özyalçın, "Şuanda Kayseri’de 80 bin civarında insanımız 1. doz aşısını yaptırmış fakat 2. doz aşısını gelmemiş durumda yani 42 günlük aşılama süresini geçmiş durumda ki bu da bizim için çok önemli. Mutlaka 2. dozları 50 yaş üzerindiyseniz 3. dozları yaptırmamız gerekiyor. Geçen hafta içerisinde şehir hastanesinden açıklama yaptık. Şuanda yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90’ı, servisler de yatan hastalarımızın yüzde 90’dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşturmakta. Kayseri’ de biz 65 yaşın üzerinin yüzde 80’i aşılamış durumdayız. Fakat yaş aşağılara geldikçe maalesef bu oranımız düşmekte. Yarın eylül ayı içerisinde okullarımızı açacağız. Biz 1624 yaş arasını ve 30 yaş üzerini hepsini aşıya bekliyoruz ki rahat olarak hareket edelim, bu pandemiyide yenmiş olalım. Aşı noktasına gelirken bir talepte daha bulunuyoruz halkımızdan, lütfen yakın olan bir eşinizi, bir tanıdığınızı, bir arkadaşınızı hiç aşı yaptırmamışsa araya girin, randevusunu alın bize getirin, biz aşısını yapalım. Biz tüm Kayseri İl Sağlık ekibi olarak valimizin öncülüğünde bu iş için hazırız, bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller yetiştiriyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi başarılı ve yetenekli nesiller ...
Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Funda Taşkın, Türkiye ikincisi oldu
Antika pazarı geçmişin ruhunu yansıtıyor
YEREL HABERLER Antika pazarı geçmişin ruhunu yansıtıyor
Prof. Dr. Özdarendeli: "Türkcovac İngiliz varyantına yüzde 100 etkili, Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor" Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: "Önümüzdeki süreçte bu tür pandemilerin olma ihtimali oldukça yüksek" "Yeni çıkan enfeksiyonlara karşı aşı geliştirme çalışmalarımız devam edecek" "Toplumun yüzde 70'inin üzeri aşılandığında pandemi zamanla ortadan kaybolacak"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özdarendeli: "Türkcovac İngiliz varyantına ...
Alo 153, bir ayda 95 bin çağrıya cevap verdi
YEREL HABERLER Alo 153, bir ayda 95 bin çağrıya cevap verdi
Büyükşehir’den “Hayati İnanç” söyleşisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Hayati İnanç” söyleşisi
Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim etti Başkan Büyükkılıç: “Bu zamana kadar tarımsal faaliyetlere 41 milyon TL harcama yaptık”
YEREL HABERLER Büyükşehir 6 traktörü daha ziraat odalarına teslim ...
(Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı Kayseri’de 1700 yılında dikildiği rivayet edilen 7 ağaçtan 6’sı yıkıldı
YEREL HABERLER (Özel) 3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise ...
Yaralı doğan kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı doğan kuşu tedavi altına alındı
Melikgazi’de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de yol yenileme çalışmaları hız kesmeden ...
Kayseri’de taşlı sopalı kavga
YEREL HABERLER Kayseri’de taşlı sopalı kavga
ATM'den para çekmeye çalışırken sırtından vuruldu
YEREL HABERLER ATM'den para çekmeye çalışırken sırtından vuruldu
Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü
YEREL HABERLER Kayseri’de sağanak yağış sele dönüştü
Uçma güçlüğü çeken şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Uçma güçlüğü çeken şahin tedavi altına alındı
Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere dev destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere dev destek
Başkan Büyükkılıç: “Kırsalda 5 bölgede yol çalışmaları sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kırsalda 5 bölgede yol ...
KASKİ’den molu’ya yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER KASKİ’den molu’ya yeni sondaj kuyusu
Başkan Palancıoğlu üniversite tercihi yapacak öğrencilere seslendi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu üniversite tercihi yapacak ...
Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu yangınla mücadele eden ekibe ...
Rektör Karamustafa KAYMEK Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri’nde stantları ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa KAYMEK Üniversite Tercih ...
Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar “Organik pazarımız Türkiye’deki sayılı noktalardan bir tanesi”
YEREL HABERLER Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ın 9.’su açıldı Kocasinan ...
Halıları çalınan camiyi boş bırakmıyorlar Taşhan Mahallesi sakinlerinden Abdullah Özdemir: “Halılar çalındığından beri gece gündüz camideyim”
YEREL HABERLER Halıları çalınan camiyi boş bırakmıyorlar Taşhan ...
Bahçelievler'de 196 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bahçelievler'de 196 göçmen yakalandı
Sporcu Fabrikası yaz spor etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Sporcu Fabrikası yaz spor etkinlikleri sürüyor