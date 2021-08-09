Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi' Projesi kapsamında Kayseri'den hiç deniz görmemiş roman gençler İzmir’e gitti.

'Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi' projesinin ilk ayağında İzmir’den daha öncesinde hiç kayak yapmamış gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'ne gelerek Erciyes’te kayak yaptı. Projenin ikinci ayağında ise Kayseri'den hiç deniz görmemiş Roman gençler İzmir’e gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.