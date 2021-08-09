İlhan Parlak ilk maçta yok

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Yukatel Kayserispor’un takım kaptanı İlhan Parlak cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yeni sezona İzmir’de başlıyor. 14 Ağustos Cumartesi günü İzmir’de Altay’a konuk olacak olan sarı kırmızılı takımda geçen sezonun son maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen kaptan İlhan Parlak forma giyemeyecek.

Altay maçının ardından cezasını tamamlayacak olan tecrübeli oyuncu, ligin 2. haftasında Kayseri’de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.

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