Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, elinde bıçakla köprü bariyerlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan alt geçidin bariyerlerinde elinde bıçakla biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçakla direnen şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmalar sonucunda ikna olan şahıs bariyerlerden geçerek polise teslim oldu. Şahıs, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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