Ali Karimi yemek kaybetti

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Kayserispor’un yeni transferi Ali Karimi, masa tenisinde kulüp tercümanına yenildi.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Ali Karimi, antrenman olmadığı günde kulüp tesislerinde masa tenisi oynayarak vakit geçirdi. Kulüp tercümanı Yunus Akbulut ile 3 set üzerinden masa tenisi oynayan Karimi, bu müsabakayı kaybetti.

Kulüp tercümanına karşı yemeğine oynadığı masa tenisi maçını kaybeden Ali Karimi, "Masa tenisinde kaybettim ama futbolda kazanan olacağım" dedi.

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