Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür: "Güneş yanığı yada sıcak çarpması olan çocuklarda bilinç değişiklikleri, kusmalar, halsizlikler ve sıvı kayıpları görülebilir"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, çocukların direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Güneş yanığı ya da sıcak çarpması olan çocuklarda bilinç değişiklikleri, kusmalar, halsizlikler ve sıvı kayıpları görülebilir" dedi.

Yaz aylarında sıcakların artmasıyla beraber çocuklarda en çok görülen enfeksiyonların gastrointestinal enfeksiyonları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, “Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte çocuklarımızın da dışarı çıkması ile yaşanan enfeksiyonlar ve kazalar arttı. Bu dönemde en çok gördüğümüz enfeksiyonlar; mide, bağırsak rahatsızlıklarıyla giden gastrointestinal enfeksiyonlardır. Sıcak nedeniyle yiyeceklerde ya da suda üreyebilecek mikroplar nedeniyle çocuklarımızın mide ve bağırsak sisteminde sorunlar oluşabiliyor. Bu sorunların yol açtığı ishal, kusma, ateş en çok görebileceğimiz şikayetlerdir. Ateş 39 dereceye yükseliyorsa, ishal nedeniyle günde 78 kez tuvalet ihtiyacı oluyorsa, kusma 45’i geçiyorsa o zaman mutlaka hastaneye başvurulmasını öneririz. Bu mevsimde özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonları sık görülüyor. Yazın görülebilecek diğer bir sorun ise travma dediğimiz kazalar. Çocuklarımız bisikletlere, kaykaylara biniyorlar ya da koşup oynuyorlar, parklarda vakit geçiriyorlar. Bu süreçte oluşabilecek kazaları önlemek adına bisiklet sürerken dizlik, kask gibi koruyucu malzeme kullanılmasını öneririz.”



El temizliğine önem verin

Yaz ishallerini veya kusmalarını önlemek için çocukların ve anne babaların ellerini sık sık ve en iyi şekilde yıkamasının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, “Mikroplar ellerden çok kolay bulaşacağı için enfeksiyonların engellenmesinde el temizliği çok önemlidir. Ayrıca yiyeceklerin çok iyi yıkanması gerekiyor. Örneğin iyi yıkanmamış yiyeceklerden ve ellerden HepatitA sarılık mikrobu da kolayca bulaşabiliyor. Sıcaklarda mikroplar çok kolay üreyebildiği için besinler dış ortamda bekletilmemeli. Tazeyken yenilmeli veya buzdolabında bekletilmeli. İçilen suların da temiz olması başka önemli faktörlerden biri. Bunların yanı sıra dışarıda gezme sonrası anne babaların da çocukların da duş alarak bütün bedenini temiz tutması, enfeksiyon etkenlerine karşı alınabilcek önlem açısından önemli” dedi.



Bebeklere ince ve pamuklu giysiler giydirin

Yaz aylarında en sık yaşanan şikayetlerin başında sıcak çarpması veya güneş yanıkları olabileceğini ifade eden Ünsür, “Güneş yanığı ya da sıcak çarpması olan çocuklarımızda

bilinç değişikleri, kusmalar, halsizlikler, sıvı kayıpları görülebilir. Güneş çarpması ve sıcak çarpmasını önlemek için mutlaka bebeklerimize özellikle dışarı çıkarken gölgelikli bir şapka, ince, hafif pamuklu ve açık renk giysiler tercih edelim. Mutlaka güneş kremi kullanmaya gayret edelim. En az 30 veya 50 faktör tercih edebiliriz. Günün güneşin ışınlarının dik geldiği saatler olan 10 ile 16 arasında güneşe direkt maruz kalmamasına dikkat edelim” diye konuştu.



Yakın temastan kaçının

Yakın temasın Covid19 kadar grip, nezle gibi enfeksiyon etkenlerinden kaçınmak için de Ünsür anne babalara şu uyarılarda bulundu: “Covid19’a karşı bebeklerimizin ve çocuklarımızın yakın temastan uzak tutulması çok önemli. Ülkemizde şu an Covid19 oranı düşse de hala önemli bir risk. Bu riski düşünerek hareket etmeli ve çocuklarımızı çok yakın temas edebilecek kalabalık ortamlara sokmamalıyız. Ayrıca kış mevsiminde gördüğümüz grip, nezle gibi üst solunum enfeksiyonları özellikle klima mağduriyetine bağlı olarak görülüyor. Temasın az olması Covid19 kadar bu enfeksiyon etkenlerine karşı da önemli bir tedbir. 2 yaş altı çocuklarda maske kullanımı önermiyoruz ama en azından mesafe kurallarına dikkat etmek gerekir. El hijyenine dikkat etmek gerekir.”



Havuza girerken duş alın

Havuz ve deniz sezonunun açılması ile birlikte enfeksiyonlarında sıklığının artabileceğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ünsür, “Havuzdan bulaşabilecek enfeksiyonlarda yine kusmalar, ateşler olabilir. Eğer kusma az önce söylediğim gibi gün içerisinde 45’i geçiyorsa, ateş 39’ları buluyorsa mutlaka hastaneye doktorumuza başvuralım. Mümkünse havuz sonrası mutlaka duş alalım. Havuza girerken duş alalım. Bebeklerimizin ya da çocuklarımızın ıslak mayo ile ıslak kıyafetlerle kalmamasına özen gösterelim” dedi.



Bebeklere her gün duş aldırın

Yazın çocuklarda en sık görülen sorunlardan birinin deri döküntüleri, döküntülü hastalıklar olduğunu söyleyen Ünsür, “Sıcaktan dolayı özellikle üşüyecek diye bebeklerimize çok kalın giysiler giydirdiğimiz için isilik tarzı döküntüler çok sık karşımıza çıkıyor. Bunlar minik sivilce tarzı içi su dolu olabilir ya da tek tek toplu iğne başı gibi kırmızı kırmızı özellikle boyun bölgesinde ya da terleyen bölgelerde gördüğümüz döküntülerdir. Bu döküntüleri önlemek için bebeklerimizi hafif, ince giydirip terlemelerine engel olmak ve her gün ya da gün aşırı duşlarını yaptırmak yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.



Bebeklerin başını suya sokmayın

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle döküntülü hastalıklarda, el, ayak, ağız bölgesinde yaralar ya da vücut döküntülerinin yanı sıra yüksek ateş görülüyor. Bu şikayetler özellikle havuz ve denize giren çocuklarda sık karşımıza çıkıyor. Altıncı hastalık ise 1 yaşın altındaki bebeklerde görülüyor ve yüksek ateşle kendini belli ediyor, ancak döküntü olmuyor. Bu hastalıklara karşı havuz ve deniz hijyeni çok önemli. Temizliğinden emin olmadığınız yerlerde çocuklarınızı suya sokmayın. Ayrıca bebeğiniz küçükse, havuza sokmamak ya da sokarsanız, başının havuz suyuyla temas etmemesine dikkat ederek önlem almaya çalışmalısınız.”

