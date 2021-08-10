Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘Telafide ben de varım’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘Telafide ben de varım’ etkinliği

İHA

Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘Telafide ben de varım’ etkinliği

Kayseri’de sporun adresi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. fiziksel, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla öğretmenlere yönelik ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliği gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en etkin olduğu alanlardan olan spor konusunda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte etkinlik ve spor aktiviteleri düzenleyen Spor A.Ş. ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında öğretmenlerle doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri gerçekleştirdi.
Talas ilçesi Ali Dağı Yamaç Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen etkinlik, Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından kovid19 salgını sürecinde yapılan seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde fiziksel, sosyalduygusal ve akademik gelişimi, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.
Öğretmenlerin yer aldığı aktivite, 4 kilometrelik parkurda yapılırken, etkinliğe ilgi yoğun oldu. Etkinliğe katılan öğretmenler, bu güzel çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den Sarıoğlan’a konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sarıoğlan’a konforlu ulaşım
Cebir Mahallesi'nde dere yatağı ıslahı
YEREL HABERLER Cebir Mahallesi'nde dere yatağı ıslahı
Prof. Dr. Karaboğa: “Yapay zekanın tamamen insanın her yaptığını yapabilecek bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karaboğa: “Yapay zekanın tamamen insanın ...
Karate İl Birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Karate İl Birinciliği tamamlandı
Kayserili gençler Trabzon’da doğa kampı yapacak
YEREL HABERLER Kayserili gençler Trabzon’da doğa kampı yapacak
Peribacalarında kaya balı üretiyor
YEREL HABERLER Peribacalarında kaya balı üretiyor
Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, yeni minik üyeleri ile şenlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, yeni minik üyeleri ile ...
Talas Bilge Kağan’da hummalı çalışma
YEREL HABERLER Talas Bilge Kağan’da hummalı çalışma
Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin yanında
YEREL HABERLER Kocasinan 'Hoş Geldin Bebek' Projesi ile ailelerin ...
Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu ...
Kayseri UMKE ekibi yangın bölgesindeki görevini tamamladı
YEREL HABERLER Kayseri UMKE ekibi yangın bölgesindeki görevini ...
Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi
YEREL HABERLER Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına ...
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri itfaiyesi Muğla'da termik santrali koruyor
YEREL HABERLER Kayseri itfaiyesi Muğla'da termik santrali koruyor
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür: "Güneş yanığı yada sıcak çarpması olan çocuklarda bilinç değişiklikleri, kusmalar, halsizlikler ve sıvı kayıpları görülebilir"
YEREL HABERLER Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat Çocuk Sağlığı ve ...
AFAD Kayseri yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AFAD Kayseri yangın bölgesinde çalışmalarını ...
Murat Ekeroğlu jimnastikte Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Murat Ekeroğlu jimnastikte Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
Ali Karimi yemek kaybetti
YEREL HABERLER Ali Karimi yemek kaybetti
Vali Günaydın'dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Vali Günaydın'dan aşı çağrısı
Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi
YEREL HABERLER Elinde bıçakla köprüye çıkan şahıs ikna edildi
İlhan Parlak ilk maçta yok
YEREL HABERLER İlhan Parlak ilk maçta yok