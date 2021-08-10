Cebir Mahallesi'nde dere yatağı ıslahı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçenin kırsal mahallelerine yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Cebir Mahallesi’ndeki derelerde 1,1 km uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde beton kanallar yapılmaya başlandı.

Talas Belediyesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla mahalle içinden geçen dereler ıslah ediliyor. Bu çalışmayla hem dere yatakları ıslah edilirken hem de görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak estetik bir görünüme kavuşmuş olacak.

Ekskavatör, kepçe, kamyon ve çeşitli iş makinalarıyla dolgu ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı dere yataklarında daha sonra beton dökülerek taşkın su kanalları tamamlanıyor.

2 metre genişliğinde olan su kanallarının yapımıyla muhtemel su taşkınlarının önüne geçilmiş olacak. Geçen yıl da ilçenin Kepez, Yamaçlı, Yazyurdu, Sosun ve Ardıç mahallelerindeki dere yatakları ıslah edilip temizlenerek sel baskınlarının önüne geçilmişti.

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