Hulûs Hanımlar Derneği'nden Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP 20201) kapsamında; "BinKaySeri” Projesini yürüten Hulûs Hanımlar Derneği Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Hulûs Hanımlar Derneği Başkanı Ayla Hasözhan, BinKaySeri Projesi Koordinatörü Mustafa Karabulut, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu ve dernek gönüllüleri katıldı. BinKaySeri Projesi ve yapılan etkinlikler hakkında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya bilgi veren Proje Koordinatörü Mustafa Karabulut, Kabakcı’ya proje etkinliklerinden hazırlanan broşür takdim etti.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği BinKaySeri Projesi İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ile yapılan protokolün ardından 1 Mayıs 2021 tarihinde başladı. BinKaySeri Projesi boyunca toplumda pek çok zorlukla karşılaşan özel gereksinimli gençler ile dernek gönüllüleri birlikte pek çok etkinlik gerçekleştirdi. Güzel dostluklar ve önemli tecrübeler kazandıran bu proje de 4 aylık süreçte; Erciyes'te kayak etkinliği, Erciyes'te kitap okuma etkinliği, binicilik eğitimi, Konya gezisi, Bowling etkinliği ve son olarak da Bursa gezisi düzenlendi.

Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaretin sonunda proje koordinatörü Mustafa Karabulut Kabakcı'ya plaket takdim etti.

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