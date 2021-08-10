Evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de girdiği evlerden ziynet ve ev eşyası çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut D. (24), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde son 1 ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Bulut D. olduğunu tespit etti. Bulut D., Melikgazi ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Bulut D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-08-10 15:31:52
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