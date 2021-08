“Ahi Babası” başkana teşekkür plaketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç ve yönetimini makamında kabul etti. Övüç, “Sizler de ahi babalarımızdansınız” diyerek, esnaf ve sanatkârlara verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi verdi.



Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Ahi ahlakı ile ahlaklanmış, ahi dostları esnaf kardeşlerimize ben her zamanki gibi iyi niyetli, sağduyulu, yapıcı ve değerlerimize bağlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. El ele, gönül gönüle, Cenabı Allah’a şükrediyorum” dedi.

Büyükkılıç, esnafların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Biz de buralarda sizlerin emanetçisi olarak, belediye başkanlarından öte sizlere hizmet etmek için, tüm Kayseri’mizdeki kardeşlerimizi kucaklamak için bulunan insanlar olarak, esnafımızın da elimizden geldiği, yasal çerçevede gücümüz yettiği müddetçe her dönem, her zaman yardımcı olmaya hazır olduğumuzu buradan paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Övüç de, esnaf dostu Başkan Büyükkılıç’a yanlarında olduğu için teşekkür ederek, “Çok zorlandığımız dönemlerde sizler bize yardımcı oldunuz. Sizler de ahi babalarımızdansınız. Bizim için çok çalıştınız, esnaf ve sanatkâra yardımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı Başkan Övüç tarafından tüm esnaf ve sanatkârlar adına plaket takdim edildi.

