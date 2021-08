Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti Baş Antrenör Ayhan Avcı: “Daha önce zirvedeki başarılarımızı yakalamayı hedefliyoruz”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transfer ettiği 6 oyuncusu sağlık kontrolünden geçti.



Bellona Kayseri Basketbol’un transfer ettiği Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral, Sevgi Tonguç, Helin Boybeyi, Derin Yaya ve Zeynep Öykü Kalbisağde kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve EKG kontrollerinden tam not aldı.

Daha önce zirvedeki yerlerini hedeflediklerini söyleyen Baş Antrenör Ayhan Avcı, “Bu sene herkese hayırlı olsun öncelikle. Çalışmalarımıza Pazartesi günü başladık. Bu sene eski seneler gibi daha zorlu bir sezon bizleri bekliyor çünkü çok sürpriz bir şekilde Eurolig de oynama şansı elde ettik. Bir ön eleme grubu oynayacağız. İşimiz kolay değil ama daha iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum geçen seneye göre. Belki bir yabancı takviyesi yaparsak aslında Eurolig’de şansımızın olduğunu düşünüyorum. Şu anda 4 yabancımız var ve hepsinden de çok fayda alacağımızı düşünüyorum. Türk oyuncularımız az sayıda ama çok iyi oyuncular. 6 tane genç ile başladık bu sene ve sezon boyunca bu arkadaşlarımız bizimle olacak. Ben bu durumu 15 senelik çizgimizde önemli olarak görüyorum. İnşallah 23 sene önce yaşadığımız o zirvedeki basketbola, o başarılara yaklaşırız ve plan dahilinde de oralara tekrar gelir bir hale bürünürüz” dedi.

Takının yeni Genel Menajeri Uğur Özden de yaptığı açıklamasında, “Öncelikle Kayseri Basketbol gibi başarısı ile takdir edilmiş bir kulübe genel menajer olarak geldiğim için çok mutluyum. Allah mahcup etmesin. Bu imkanı sağlayan başkanımıza ve yönetime de çok teşekkür ediyorum. Kayseri Basketbol geçmiş dönemde Avrupa’daki ve özellikle Eurolig’de elde ettiği başarıları ile bu yıl tekrar Eurolig’de oynama hakkı kazandı. İstatistik sonuçlarda geçmiş yıllarda Eurolig’de Türk takımı olarak, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra en fazla maç yapan, en fazla galibiyet alan Türk takımı olduğu için Kayseri Basketbol’a bu hak tanındı. Ben de buradayım ve böyle bir takımın parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Bellona Kayseri Basketbol takımında oynayan Skorer Gard oyuncusu Melike Tuğba Oral ise, “2 sezon sonra tekrardan Kayseri’ye geldiğim için çok mutluyum. Buradaki hedeflerim, hayallerim farklı olacak bu sene. Takım olarak da elimizden gelenin en iyisini yapmak için her zaman mücadele edeceğiz. Hedefimiz iyi mücadele ederek, yukarılarda yer almak. Avrupa’da da gidebildiğimiz en üst noktaya gitmek istiyoruz. İyi bir takımız ve daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Savaşan, son topa kadar mücadele eden, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım olacağımıza inanıyorum. Kayseri’nin geçmişte yaşadığı heyecanları mücadeleleri tekrardan yaşayıp, bunu takım olarak da tekrardan yaşamak istiyoruz” dedi.

