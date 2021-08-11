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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berna Gözbaşı´dan Emre ve Doğan açıklaması

DHA

Berna Gözbaşı´dan Emre ve Doğan açıklaması


Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, genç futbolcular Emre Demir ve Doğan Alemdar´ın transferiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok" dedi.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, orta saha oyuncusu Emre Demir ve kaleci Doğan Alemdar´ın transferiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Gözbaşı açıklamasında, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-11 12:17:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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