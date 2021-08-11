Şüpheli araçtan 44 parça fosil çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, bir şahsın aracında yapılan aramada toplam 44 parça fosil ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı’ ile mücadele faaliyetleri neticesinde S.A.'nın aracında yapılan aramalarda 4 parçaya ayrılmış halde fildişi fosili ve 40 adet farklı ebatlarda fosil kalıntısı ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, S.A. da gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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