Talas’ta temizlik filosuna takviye

Talas Belediyesi, ilçede yürütülen temizlik hizmetlerinin daha verimli ve etkin yapılması amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 4 yeni araçla toplam 36 olan araç sayısı 40’a yükseldi. Filoya eklenen 3 adet çöp toplama aracı ve 1 adet mini yol ve kaldırım süpürme aracı ilçeye hizmet vermeye başladı. Tamamı 2021 model olan yeni araçlar sağladığı imkanlarla da yapılan çalışmalara güç katıyor. 13+1.5 metreküp kapasiteye sahip çöp toplama araçları daha fazla çöpü tek seferde toplayarak işlerin hızlı yürütülmesine imkân sağlıyor.
Öte yandan 2 metreküp kapasiteye sahip yol ve kaldırım süpürme aracı da tek seferde daha uzun mesafeyi temizleyerek yapılan işlerin etkinliğini arttırıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.