Kayseri´de fildişi fosili ve fosil kalıntıları ele geçirildi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı boyutlarda fosil kalıntıları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda S.A.´nın elinde bulunan hayvan fosillerini satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik takip yapan ekipler, Kocasinan ilçesinde S.A.´nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, fildişi fosili ve farklı ebatlarda fosil kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2021-08-11 12:31:08



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